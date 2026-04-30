Охоту на больших бакланов разрешили в Бурятии

В Бурятии разрешили охоту на больших бакланов Охоту на больших бакланов разрешили в Бурятии

Москва30 апр Вести.В Бурятии официально разрешена охота на большого баклана ради сохранения омуля. Об этом сообщил глава республики Алексей Цыденов.

По его словам, решение принято в условиях роста популяции бакланов при отсутствии естественных врагов этих птиц.

Они наносят серьезный ущерб водным биоресурсам, особенно байкальскому омулю в период нереста. Только за 2025 год, по данным Байкальского филиала ВНИРО, ущерб превысил 1,55 млрд рублей пояснил Цыденов в своем Telegram-канале

Как предполагается, охота будет разрешена с 1 мая по 16 июня и со второй субботы августа до отлета птиц.