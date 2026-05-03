Москва3 маяВести.Главу Закаменского района Бурятии Сергея Гонжитова задержали за незаконную охоту на изюбря. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По данным издания, в начале апреля чиновник отправился вместе с водителем в охотничьи угодья в Айнек-Гол. Там он выследил и застрелил из нарезного карабина с тепловизором благородного оленя. Разрешения на охоту у него при этом не было.
В разговоре с РЕН ТВ Сергей Гонжитов подтвердил, что по факту инцидента расследуется делоговорится в сообщении
Тушу оленя чиновник разделал и поместил в багажник, но ночью его задержали пограничники.