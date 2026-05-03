РЕН ТВ: бурятского чиновника задержали за убийство изюбря РЕН ТВ: глава Закаменского района Бурятии задержан за незаконную охоту на изюбря

Москва3 мая Вести.Главу Закаменского района Бурятии Сергея Гонжитова задержали за незаконную охоту на изюбря. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, в начале апреля чиновник отправился вместе с водителем в охотничьи угодья в Айнек-Гол. Там он выследил и застрелил из нарезного карабина с тепловизором благородного оленя. Разрешения на охоту у него при этом не было.

В разговоре с РЕН ТВ Сергей Гонжитов подтвердил, что по факту инцидента расследуется дело говорится в сообщении

Тушу оленя чиновник разделал и поместил в багажник, но ночью его задержали пограничники.