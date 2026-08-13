В Ярославской области с 2027 года введут туристический налог Евраев: в Ярославской области введут туристический налог

Москва13 авг Вести.В Ярославской области намерены ввести туристический налог. Об этом заявил губернатор региона Михаил Евраев, слова которого приводит ТАСС.

Он отметил, что подобный налог планируют ввести с 1 января 2027 года.

Мы приняли решение, что будем вводить туристический налог. Это даст в наши муниципальные бюджеты более 300 миллионов рублей заявил он

Глава области подчеркнул, что данные налоги пойдут на развитие инфраструктуры, дороги и социальную поддержку.

Налог будет действовать на территории всей Ярославской области.