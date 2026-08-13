Москва13 авгВести.В Ярославской области намерены ввести туристический налог. Об этом заявил губернатор региона Михаил Евраев, слова которого приводит ТАСС.
Он отметил, что подобный налог планируют ввести с 1 января 2027 года.
Мы приняли решение, что будем вводить туристический налог. Это даст в наши муниципальные бюджеты более 300 миллионов рублейзаявил он
Глава области подчеркнул, что данные налоги пойдут на развитие инфраструктуры, дороги и социальную поддержку.
Налог будет действовать на территории всей Ярославской области.