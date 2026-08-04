Москва4 авг Вести.Новый законопроект о возможности туристов направлять претензии турагентам позволит разграничить ответственность между туроператорами и турагентами, рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в интервью ИС "Вести".

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, которым предполагается определить случаи наступления ответственности туроператора, турагента и третьих лиц, предоставляющих отдельные услуги в рамках реализации туристического продукта перед туристами.

Простым туристам это дает ясность и понимание, кто за что отвечает в приобретенном туре. Дело в том, что до сих пор отраслевое законодательство построено таким образом, что за все отвечает туроператор. За пожар в гостинице, который случился из-за того, что гостиница не соблюдает противопожарную безопасность. За то, что туроператор не получил деньги в полном объеме от турагента, но он все равно туристу должен объяснила Майя Ломидзе

Она подчеркнула, что АТОР много лет указывала на этот перекос в законодательстве и предлагала разграничить ответственность.

Многие турагенты, а вместе с тем и туристы стали злоупотреблять сложившимся положением. И самой ключевой проблемой стала, например, непередача средств туроператору. То есть турист добросовестно пришел в турагентство, заказал тур, заплатил. Получает договор, где указан туроператор, якобы отвечающий за продукт. А туроператор про этого туриста не знает ни сном, ни духом. Потом турагент говорит, что туроператор сам отменил тур. А турист идет закономерно в суд. Турагент говорит: "Я не знаю, у меня нет денег. Отвечает у нас за все туроператор". За последние полтора года я могу со всей ответственностью заявить, да, что количество таких судов выросло на порядки отметила глава ассоциации

Закон в случае его принятия и подписания президентом вступит в силу с 1 марта 2027 года.