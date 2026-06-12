Москва12 июнВести.Турист вправе требовать полную компенсацию при несоответствии отеля заявленной классификации, заявил председатель Общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов в интервью ИС "Вести".
В период праздников и отпусков растет число жалоб на отели, которые обманывают посетителей, намеренно завышая классификацию (количество звезд). Ей, по данным Российской гостиничной ассоциации, сейчас не соответствуют более 30% заведений, принимающих туристов.
Если во время отдыха турист столкнулся с такой проблемой, эксперты советуют обращаться в Роспотребнадзор и Росаккредитацию.
Если потребитель был введен в заблуждение относительно услуги, если договор был заключен на основании недостоверной информации, то с точки зрения закона он максимально защищен. Он вправе отказаться от такой услуги, потребовать полной компенсации стоимости проживания без каких-либо удержаний, компенсации сопутствующих расходовобъяснил Павлов
Ранее руководитель комитета по детскому отдыху Российского союза туриндустрии Татьяна Иванова рассказала, во сколько обойдется отдых в летнем детском лагере. По ее словам, стоимость путевок варьируется от 80 до 150 тысяч рублей.