Отдых испорчен: что делать, если отель не соответствует заявленной классификации Турист вправе получить компенсацию, если отель не соответствует количеству звезд

Москва12 июн Вести.Турист вправе требовать полную компенсацию при несоответствии отеля заявленной классификации, заявил председатель Общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов в интервью ИС "Вести".

В период праздников и отпусков растет число жалоб на отели, которые обманывают посетителей, намеренно завышая классификацию (количество звезд). Ей, по данным Российской гостиничной ассоциации, сейчас не соответствуют более 30% заведений, принимающих туристов.

Если во время отдыха турист столкнулся с такой проблемой, эксперты советуют обращаться в Роспотребнадзор и Росаккредитацию.

Если потребитель был введен в заблуждение относительно услуги, если договор был заключен на основании недостоверной информации, то с точки зрения закона он максимально защищен. Он вправе отказаться от такой услуги, потребовать полной компенсации стоимости проживания без каких-либо удержаний, компенсации сопутствующих расходов объяснил Павлов

Ранее руководитель комитета по детскому отдыху Российского союза туриндустрии Татьяна Иванова рассказала, во сколько обойдется отдых в летнем детском лагере. По ее словам, стоимость путевок варьируется от 80 до 150 тысяч рублей.