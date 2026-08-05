АТОР: платное разрешение на въезд в Казахстан затормозит развитие туризма АТОР: платное разрешение на въезд в Казахстан затормозит развитие туризма

Москва5 авг Вести.Платное электронное разрешение на въезд в Казахстан станет тормозящим фактором для развития туризма между Россией и республикой. Об этом заявили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Как следует из проекта постановления правительства​​​ Казахстана, электронные разрешения на въезд планируют внедрить до конца 2026 года, их оформление будет платным. Причем само электронное разрешение на поездку визой не является, сообщает РИА Новости.

Скорее всего, это окажется тормозящим фактором для расширения туристических связей между двумя нашими странами сказали в пресс-службе ассоциации

Там отметили, что пока неизвестно, сделают ли исключение для граждан государств-членов ЕАЭС и каков будет размер платы.

Граждане России въезжают в Казахстан без виз. Летом российские туристы едут преимущественно в Актау на Каспий, а зимой - на горнолыжные курорты.