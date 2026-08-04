В Казахстане задумались о вводе электронного разрешения на въезд для иностранцев

Казахстан может ввести платное электронное разрешение на въезд для иностранцев В Казахстане задумались о вводе электронного разрешения на въезд для иностранцев

Москва4 авг Вести.В Казахстане могут ввести платные электронные разрешения на съезд для иностранцев и лиц без гражданства. Соответствующие поправки разработаны Министерством внутренних дел Казахстана, документ доступен на сайте "Открытые НПА".

Информации о стоимости такого разрешения не приводится. Предполагается, что вырученные деньги будут направлены на обслуживание и модернизацию цифровой инфраструктуры, на защиту персональных данных.

Новую систему предлагается принимать поэтапно с августа по декабрь 2026 года.

Проект находится на публичном обсуждении до 17 августа. В настоящее время нововведения пока не приняты.