Премьер-министр Казахстана Бектенов: готов законопроект о штрафах за мат в сети

В Казахстане за мат в интернете могут начать штрафовать Премьер-министр Казахстана Бектенов: готов законопроект о штрафах за мат в сети

Москва13 июн Вести.Власти Казахстана намерены законодательно запретить нецензурную лексику в интернете и ввести за ее использование штрафы. Об этом сообщил премьер-министр республики Олжас Бектенов, отвечая на депутатский запрос о правовой оценке публичного применения мата на тренингах и мероприятиях, позиционируемых как образовательные.

По словам главы правительства, на сегодняшний день уже подготовлен проект закона о внесении изменений в кодекс об административных правонарушениях.

На сегодняшний день разработан проект закона республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в кодекс республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам онлайн-платформ и масс-медиа". Законопроект предусматривает установление административной ответственности за нецензурную брань на онлайн-платформах заявил Бектенов

Премьер напомнил, что за аналогичные действия, нарушающие общественный порядок, уже предусмотрена ответственность по статье 434 кодекса как за мелкое хулиганство.

Такое поведение влечет за собой штраф в размере двадцати месячных расчетных показателей (около 180 долларов), или привлечение к общественным работам на срок от двадцати до шестидесяти часов, либо административный арест на срок от пяти до пятнадцати суток уточнил глава кабмина

Ожидается, что документ будет внесен в парламент уже в июне и рассмотрен до конца текущего года.