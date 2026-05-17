SHOT: визовый центр в Казахстане обманул около 30 россиян на 5 млн рублей

Москва17 мая Вести.Частный визовый центр в Казахстане оказался в центре скандала после сообщений о мошенничестве с оформлением американских виз. По данным Telegram-канала SHOT, организация на протяжении нескольких лет предлагала гражданам России "усилить шансы" на получение визы в США за дополнительную плату.

Клиенты платили до 150 тысяч рублей, после чего им отправляли поддельные документы и приглашения, якобы подтверждающие продвижение заявки. Эти материалы, как утверждает канал, создавались с помощью нейросетей и графических редакторов.

Один из сотрудников центра, по данным SHOT, выдавал себя за "бывшего консула" и обещал ускоренное оформление виз. Процесс затягивался на 3-4 месяца, после чего заявителям сообщали об отказе со стороны США. Вернуть деньги пострадавшие не могли.

По предварительной информации, жертвами схемы стали около 30 человек, общий ущерб оценивается примерно в пять миллионов рублей.