Москва4 июл Вести.По итогам 2025 года доля доходов от туристической отрасли в валовом региональном продукте (ВРП) Калининградской области составила около 4,1%, а в 2026 году, по прогнозам, этот показатель увеличится до примерно 4,4%. При этом объем трат туристов в регионе оценивается в 29 млрд рублей. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил губернатор региона Алексей Беспрозванных.

Губернатор отметил, что регион является одним из самых привлекательных для туристов, и эта сфера становится все более значимой для экономики региона.

Калининградская область сегодня — один из самых привлекательных регионов для туризма. Вообще туризм для нас сегодня становится отраслью экономики. По итогам прошлого года порядка четырех и одного процента в нашем общем ВРП занимает объем, но мы видим, что в этом году еще больше будет – порядка четырех и четырех [процентов]. Мы точно где-то будем выходить на этот процент… самое важное, что объем тех трат, которые сегодня производят туристы здесь, в нашем регионе, просто даже по "СберАналитике" мы посмотрели – это порядка 29 млрд рублей заявил Беспрозванных

Ранее Беспрозванных заявил, что туризм является вектором развития Калининградской области, отметив, что регион развивается достаточно стабильно с точки зрения инвестиционной привлекательности и экономики.