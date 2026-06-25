Москва25 июн Вести.Росстандарт принял новый государственный стандарт, устанавливающий требования к оборудованию для игры в волейбол. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на электронную базу ведомства.

Документ регламентирует требования к материалам для изготовления сеток, стоек, натяжных устройств и крепёжных элементов. Как пояснили в ведомстве, стойки должны быть изготовлены из коррозионно-стойкого металла, сетка — из волокон черного или белого цвета, натягиваемая в горизонтальной плоскости с помощью тросов. Несущий трос должен быть из синтетики, оцинкованной или нержавеющей проволоки, допускается пластиковое покрытие. Антенны изготавливаются из армированного стекловолокна или других подходящих полимеров.

ГОСТ устанавливает функциональные и безопасностные требования к оборудованию для волейбола, включая игру сидя. Он охватывает 4 типа и 6 классов оборудования для использования в помещениях, на открытом воздухе и на пляже. Стандарт вступает в силу с 1 сентября 2026 года.