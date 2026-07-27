В России с 2027 года начнет действовать ГОСТ для игрушечного оружия

В России утвержден ГОСТ на световые мечи В России с 2027 года начнет действовать ГОСТ для игрушечного оружия

Москва27 июл Вести.В России с 1 января 2027 года вступит в силу новый ГОСТ, устанавливающий общие технические требования к игрушечному оружию для детей до 14 лет. Его утвердил Росстандарт.

Документ распространяется на игрушечное оружие, предназначенное для детских игр, и определяет требования к изделиям в зависимости от возраста ребенка.

Так, для детей до трех лет предусмотрены крупные игрушки из мягких или цельнолитых материалов без мелких съемных деталей. Для детей от трех до семи лет стандарт предусматривает водяные пистолеты, световые мечи, пластиковые сабли и пистолеты с присосками, а для детей от семи до 14 лет – бластеры, капсюльные пистолеты и наборы с поролоновыми стрелами.

При этом ГОСТ не распространяется на пневматическое оружие, точные копии огнестрельного оружия, луки длиной более 1,2 м, дротики с металлическими наконечниками, а также коллекционные изделия с маркировкой "14+".

Кроме того, из-под действия стандарта выведены катапульты, арбалеты, рогатки и другие метательные устройства, если производитель не позиционирует их как детские игрушки.