В ФВВСР заявили о живом общении с European Aquatics о чемпионате Европы в РФ В ФВВСР рассказали о проработке возможности проведения чемпионата Европы в РФ

Москва10 авг Вести.В Федерации водных видов спорта России хотят, чтобы в РФ снова проходили соревнования уровня чемпионата Европы и работают над этим. Так руководитель дирекции по плаванию ФВВСР Сергей Фесиков ответил на вопрос ИС "Вести" о возможном проведении следующего Чемпионата Европы по плаванию в РФ.

Он отметил, что пока говорить об этом преждевременно.

Мы, конечно, хотим, мы действительно желаем, чтобы такие большие крупные соревнования вернулись на территорию Российской Федерации. И я знаю, что Дмитрий Аркадьевич [Мазепин – президент ФВВСР] очень много над этим работает, как и вся Федерация, поэтому всю неделю мы действительно в живом общении с European Aquatics и Антониу Силва, и с сотрудниками, со спортивными директорами. В том числе мы прорабатываем моменты проведения любого уровня соревнований, начиная от первенства Европы. Но, поверьте, это большой блок работы, и, конечно же, нужно понимать, что это очень непросто добавил Фесиков

Ранее он заявил, что в Европе соскучились по российским спортсменам и рады их видеть. Фесиков отметил, что в рамках соревнований в Париже члены российской сборной постоянно общаются с иностранными участниками чемпионата. Россию на европейских соревнованиях представляют 44 спортсмена.