Фесиков указал на духоту в бассейне на чемпионате Европы по водным видам спорта

На чемпионате Европы по водным видам спорта почти не работают кондиционеры Фесиков указал на духоту в бассейне на чемпионате Европы по водным видам спорта

Москва10 авг Вести.В бассейне в здании Олимпийского центра в Париже, где проходит чемпионат Европы по водным видам спорта, практически не работает система кондиционирования, из-за чего возникает духота и не хватает свежего воздуха. Об этом сообщил спортивный директор по плаванию Федерации водных видов спорта РФ (ФВВСР) Сергей Фесиков в интервью ИС "Вести".

Есть нюанс: действительно, очень душно. Я вот сегодня отсидел всю утреннюю программу, и помимо переживаний за ребят, еще есть этот момент духоты, нехватки воздуха. Но это мы еще заметили тогда, когда присутствовали на соревнованиях по синхронному плаванию, а также по прыжкам в воду рассказал он

При этом Фесиков отметил, что другие страны равняются на Россию в части комплексной организации соревнований.

По уровню организации мы пошли вперед, и на нас равняются. Действительно говорят о том, что с точки зрения комплексного подхода, с точки зрения организации мероприятий мы уже на шаг впереди и готовы к соревнованиям любого масштаба добавил он

Чемпионат Европы по водным видам спорта в Париже стартовал 31 июля. Соревнования по плаванию в рамках чемпионата пройдут с 10 по 16 августа. Россию на европейском чемпионате представляют 44 спортсмена.