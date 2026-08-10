Москва10 авгВести.Борьба российской сборной по плаванию на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже будет жаркой. Об этом заявил спортивный директор по плаванию Федерации водных видов спорта РФ (ФВВСР) Сергей Фесиков в интервью ИС "Вести".
По его словам, возвращаясь на международную арену, российские пловцы должны быть готовы к установлению новых рекордов.
Борьба будет очень жаркая, потому что Европа плыла все это время. Мы действительно были без международной практики. И сейчас, возвращаясь, нам нужно быть готовыми для того, чтобы бить рекорды и также показывать себя с другой стороны. Поэтому давайте все вместе переживать, поддерживать нашу сборную и, конечно же, двигаться только вперед к новым рекордам России, а если будут рекорды России, соответственно, будут и медали, и золотые медалисказал Фесиков
Чемпионат Европы по водным видам спорта в Париже стартовал с 31 июля. Соревнования по плаванию в рамках чемпионата пройдут с 10 по 16 августа. Лидер российской сборной по плаванию Кирилл Пригода рассказал, что наши спортсмены проходят адаптацию к местным условиям.
Сергей Фесиков отметил, что в Европе соскучились по российским спортсменам.