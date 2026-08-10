Сборная РФ готова к жаркой борьбе на чемпионате Европы по водным видам спорта Фесиков пообещал жаркую борьбу на чемпионате Европы по водным видам спорта

Москва10 авг Вести.Борьба российской сборной по плаванию на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже будет жаркой. Об этом заявил спортивный директор по плаванию Федерации водных видов спорта РФ (ФВВСР) Сергей Фесиков в интервью ИС "Вести".

По его словам, возвращаясь на международную арену, российские пловцы должны быть готовы к установлению новых рекордов.

Борьба будет очень жаркая, потому что Европа плыла все это время. Мы действительно были без международной практики. И сейчас, возвращаясь, нам нужно быть готовыми для того, чтобы бить рекорды и также показывать себя с другой стороны. Поэтому давайте все вместе переживать, поддерживать нашу сборную и, конечно же, двигаться только вперед к новым рекордам России, а если будут рекорды России, соответственно, будут и медали, и золотые медали сказал Фесиков

Чемпионат Европы по водным видам спорта в Париже стартовал с 31 июля. Соревнования по плаванию в рамках чемпионата пройдут с 10 по 16 августа. Лидер российской сборной по плаванию Кирилл Пригода рассказал, что наши спортсмены проходят адаптацию к местным условиям.

Сергей Фесиков отметил, что в Европе соскучились по российским спортсменам.