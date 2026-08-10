В Европе соскучились по российским спортсменам, заявили в ФВВСР В ФВССР заявили, что в Европе соскучились по российским спортсменам

Москва10 авг Вести.В Европе соскучились по российским спортсменам и рады их видеть. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил руководитель дирекции по плаванию ФВВСР Сергей Фесиков.

Он отметил, что члены российской сборной постоянно общаются с иностранными спортсменами. В данный момент нет никаких провокаций или недовольства.

По нам правда соскучились, нас рады видеть. Ребята в живом формате, в живом общении постоянно: и на завтраке, и на обеде, и ужине. То есть нет никаких провокаций, нет каких-либо недовольств. Действительно, мы понимаем, что у нас одни из самых сильнейших спортсменов в Европе. И спорт — это конкуренция, это здоровая конкуренция, это дружеская конкуренция. И, конечно же, неформальное, дружеское общение вне ... спортивной арены. По этому здесь мы сами соскучились. Я очень рад тому, что наши спортсмены снова получили этот допуск, получили эту возможность. Поэтому мы теперь в сообществе, мы теперь в едином сообществе и будем двигаться только вперед заявил Фесиков

Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит с 31 июля по 16 августа в Париже. Российская сборная в прибыла на соревнования в составе 44 человек.

Ранее двукратный чемпион мира по плаванию Кирилл Пригода заявил, что спортсмены российской сборной по плаванию на чемпионате Европы в Париже не ощущают какого-либо давления со стороны Федерации водных видов спорта РФ и болельщиков.