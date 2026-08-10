Российская сборная по плаванию не ощущает давления на чемпионате Европы в Париже Пловец Кирилл Пригода сообщил об отсутствии давления на чемпионате Европы

Москва10 авг Вести.Спортсмены российской сборной по плаванию на чемпионате Европы в Париже не ощущают какого-либо давления со стороны Федерации водных видов спорта РФ и болельщиков. Об этом двукратный чемпион мира по плаванию Кирилл Пригода сообщил в комментарии для ИС "Вести".

Руководство не давит. Давления как такового я не ощущаю, понимаю. Единственное, что это вопрос стабильности для каждого спортсмена. Одно дело забраться на высоту, на эту вот планку, другое дело усидеть на этой планке. Вот это, конечно, самое сложное в мире спорта отметил он

Также Пригода сообщил, что российская команда сейчас проходит период адаптации к местным условиям.

Российская сборная в составе 44 человек прибыла в Париж для участия в чемпионате Европы по водным видам спорта. Соревнования по плаванию проходят в Олимпийском центре водных видов спорта с 10 по 16 августа.