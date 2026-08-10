Москва10 авгВести.На чемпионате Европы по водным видам спорта во Франции участникам подают достойную еду, которая необходима для полного восстановления спортсменов. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил спортивный директор по плаванию Федерации водных видов спорта РФ (ФВВСР) Сергей Фесиков.
Собрали вчера анализ со всех. Мне сказали, что еда очень достойная, и в целом она действительно необходима в рационе спортсменов, она ложится для полного восстановления, для того чтобы действительно она не перегружала, не нагружала [спортсменов]рассказал он
Также Фесиков заявил, что в Европе соскучились по российским спортсменам и рады их видеть.
Чемпионат Европы по водным видам спорта в Париже стартовал 31 июля. Соревнования по плаванию в рамках чемпионата пройдут с 10 по 16 августа. Россию на них представят 44 спортсмена.