На чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже подают достойную еду Фесиков назвал достойной еду на чемпионате Европы по водным видам спорта

Москва10 авг Вести.На чемпионате Европы по водным видам спорта во Франции участникам подают достойную еду, которая необходима для полного восстановления спортсменов. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил спортивный директор по плаванию Федерации водных видов спорта РФ (ФВВСР) Сергей Фесиков.

Собрали вчера анализ со всех. Мне сказали, что еда очень достойная, и в целом она действительно необходима в рационе спортсменов, она ложится для полного восстановления, для того чтобы действительно она не перегружала, не нагружала [спортсменов] рассказал он

Также Фесиков заявил, что в Европе соскучились по российским спортсменам и рады их видеть.

Чемпионат Европы по водным видам спорта в Париже стартовал 31 июля. Соревнования по плаванию в рамках чемпионата пройдут с 10 по 16 августа. Россию на них представят 44 спортсмена.