Лидер российской сборной по плаванию сообщил о целях на чемпионате Европы Пловец Кирилл Пригода рассказал о целях сборной РФ на чемпионате Европы в Париже

Москва10 авг Вести.За всю историю выступлений на чемпионат Европы по водным видам спорта приехала самая большая российская команда. Сейчас наши спортсмены проходят адаптацию к местным условиям, об этом рассказал двукратный чемпион мира по плаванию Кирилл Пригода в комментарии для ИС "Вести".

Конечно, будут интересные заплывы, но логично предположить, что интересные заплывы, они редко становятся первыми заплывами, потому что нужно акклиматизироваться, адаптироваться. В принципе, сейчас этим команда и занимается. У нас еще впереди шесть с половиной дней, так что все работаем сказал он

Российская сборная в составе 44 человек прибыла в Париж для участия в чемпионате Европы по водным видам спорта. Соревнования по плаванию проходят в Олимпийском центре водных видов спорта с 10 по 16 августа.

В апреле Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) допустила российских и белорусских спортсменов до взрослых соревнований с флагом и гимном.