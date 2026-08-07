Спортсмены на чемпионате в Париже недовольны качеством воды в бассейнах Участники чемпионата Европы жалуются на качество воды в бассейнах

Москва7 авг Вести.Участники европейского первенства по водным видам спорта в Париже жалуются на качество воды в бассейнах. Как спортсмены справляются с этой проблемой? Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал врач сборной России по синхронному плаванию Денис Моисеев.

Прыгуны в воду и синхронистки жаловались на качество воды в бассейнах Aquatic Centre. Они называли воду едкой и даже ядовитой. Врач сборной России пояснил, что качество воды сильно не отклоняется от нормы, однако россиянки привыкли тренироваться в идеальных условиях.

Чемпионаты Европы почему-то не балуют нас качеством воды; действительно, вода раздражает глаза, но мы уже выработали алгоритмы, тренеры реже просят спортсменов снимать очки. Мы подобрали фармподдержку для глаз рассказал Денис Моисеев

Накануне соревнований по плаванию на открытой воде была отменена тренировка, из-за загрязнений в реке Сене и найденных пятен бензина. Участники были вынуждены заниматься в закрытом бассейне.

Такое уже случалось на открытой воде на чемпионате мира. Был слив бензина, протекла лодка или еще что-то. Было пятно. На всякий случай European Aquatics решили не проводить тренировки, сделали правильно прокомментировал главный тренер сборной России по плаванию на открытой воде Кирилл Беляев

В копилке сборной России на чемпионате Европы по водным видам спорта 13 медалей, из них пять золотых. Россияне выступают на континентальном первенстве в нейтральном статусе, они участвуют впервые с 2021 года.