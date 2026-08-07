Пловчиха Сорокина рассказала, как повлияла отмена тренировки на Сене на заплыв Пловчиха РФ рассказала, как отразилась на результате отмена тренировки на Сене

Москва7 авг Вести.Российская участница заплыва на открытой воде Екатерина Сорокина в интервью ИС "Вести" рассказала, как отразилась на результате отмена тренировки на реке Сене накануне.

На чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже прошли соревнования по плаванию на открытой воде в реке Сене, где накануне из-за загрязнения и пятен бензина была отменена тренировка. Участникам тогда предложили переместиться в закрытый бассейн.

Такое уже случалось на открытой воде на чемпионате мира. Был слив бензина, протекла лодка или еще что-то. Было пятно. На всякий случай European Aquatics решили не проводить тренировки, сделали правильно, я считаю прокомментировал главный тренер сборной России по плаванию на открытой воде Кирилл Беляев

В итоге, в спринте на выбывание россиянка Екатерина Сорокина заняла пятое место. Победу в финальном заплыве одержала немка Изабель Гозе.

Особо ничего не повлияло. Мы сходили в бассейн, хорошо поплавали. Там, особенно утром, было очень много народу, все пришли в бассейн. Но это особо никак не повлияло… Безусловно, неплохой результат, но чего-то не хватило. Мы наработаем, все исправим. Есть, над чем работать поделилась спортсменка

В копилке сборной России на чемпионате Европы по водным видам спорта 13 медалей, из них 5 золотых. Россияне выступают в нейтральном статусе, они участвуют в континентальном первенстве впервые с 2021 года.