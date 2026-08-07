Москва7 авгВести.Российская участница заплыва на открытой воде Екатерина Сорокина в интервью ИС "Вести" рассказала, как отразилась на результате отмена тренировки на реке Сене накануне.
На чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже прошли соревнования по плаванию на открытой воде в реке Сене, где накануне из-за загрязнения и пятен бензина была отменена тренировка. Участникам тогда предложили переместиться в закрытый бассейн.
Такое уже случалось на открытой воде на чемпионате мира. Был слив бензина, протекла лодка или еще что-то. Было пятно. На всякий случай European Aquatics решили не проводить тренировки, сделали правильно, я считаюпрокомментировал главный тренер сборной России по плаванию на открытой воде Кирилл Беляев
В итоге, в спринте на выбывание россиянка Екатерина Сорокина заняла пятое место. Победу в финальном заплыве одержала немка Изабель Гозе.
Особо ничего не повлияло. Мы сходили в бассейн, хорошо поплавали. Там, особенно утром, было очень много народу, все пришли в бассейн. Но это особо никак не повлияло… Безусловно, неплохой результат, но чего-то не хватило. Мы наработаем, все исправим. Есть, над чем работатьподелилась спортсменка
В копилке сборной России на чемпионате Европы по водным видам спорта 13 медалей, из них 5 золотых. Россияне выступают в нейтральном статусе, они участвуют в континентальном первенстве впервые с 2021 года.