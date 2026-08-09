European Aquatics заявила о готовности допускать россиян на турниры с флагом European Aquatics готова допускать россиян на турниры с флагом и гимном

Москва9 авг Вести.Европейская федерация плавания (European Aquatics) готова допускать российских спортсменов до турниров под национальным флагом и гимном, если власти стран-хозяек соревнований примут соответствующее разрешение. Об этом глава European Aquatics Антониу Силва, сообщает ИС "Вести".

Решения были приняты Международной федерацией плавания (World Aquatics) в одном из последних бюро, которое постановило, что отныне все спортсмены не могут быть подвергнуты никаким санкциям из-за каких-либо конфликтов в мире. Это означает, что с этого момента все российские и белорусские спортсмены могут без ограничений участвовать в наших соревнованиях отметил глава европейской федерации

Он добавил, что в этом вопросе свои ограничения могут накладывать страны-хозяйки соревнований, например, как это сделала Франция. На текущем чемпионате Европы в Париже россияне выступают в нейтральном статусе.

Таким образом, решение должно приниматься в каждом конкретном случае, но общее правило уже вступило в силу. Если правительство страны разрешит, все спортсмены смогут участвовать в соревнованиях без ограничений подчеркнул Силва

Ранее президент European Aquatics заявил, что решение о проведении чемпионата мира по водным видам спорта 2028 года в Казани будет принято в ближайшие дни.