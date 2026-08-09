В European Aquatics заявили, что Казань может претендовать на чемпионат Европы

Глава European Aquatics: Казань может принять ЧЕ по водным видам спорта В European Aquatics заявили, что Казань может претендовать на чемпионат Европы

Москва9 авг Вести.Казань в 2028 году может принять чемпионат Европы по водным видам спорта. Об этом сообщил журналистам президент Европейской федерации водных видов спорта (European Aquatics) Антонио да Силва.

Силва ответил на вопрос, может ли Россия в ближайшие годы снова получить право провести у себя международные соревнования.

Конечно. Уже сейчас Россия имеет право на проведение чемпионата в 2028 году - мы не смогли провести его в 2024-м, поэтому перенесли на 2028 год. Однако сейчас нам нужно оценить общий контекст, всю экосистему в Европе и, конечно, конфликтный фон, чтобы принять решение после консультаций со всеми заинтересованными сторонами - Российской федерацией плавания, European Aquatics и правительством Татарстана заявил Силва

Объединенный чемпионат Европы по водным видам спорта должен был пройти в Казани в 2024 году, но был перенесен в Белград из-за военного конфликта на Украине.