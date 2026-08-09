Глава European Aquatics рассказал о работе по недопущению конфликтов на ЧЕ Глава European Aquatics рассказал, как федерация не допускает конфликтов на ЧЕ

Москва9 авг Вести.Европейская федерация водных видов спорта (European Aquatics) провела большую работу, чтобы не допустить конфликтов между спортсменами на проходящем в Париже чемпионате Европы. Об этом заявил журналистам президент European Aquatics Антониу Силва.

Ему был задан вопрос о том, как European Aquatics удалось обеспечить отсутствие конфликтов. По его словам, для этого в European Aquatics был разработан специальный кодекс поведения.

Мы провели много встреч со всеми делегатами национальных сборных, особенно Украины, Белоруссии и России, и мы все согласились, что для сохранения и защиты единства спорта нам нужно дать всем справедливые условия и в конечном итоге исключить любые конфликты, которые могли бы помешать нормальному проведению соревнований. Я рад сказать, что был на всех соревнованиях и не видел каких-либо инцидентов со спортсменами, касается ли это микс-зоны, самих состязаний или церемоний награждения сказал Антониу Силва

Также глава European Aquatics сообщил: Казань в 2028 году может принять чемпионат Европы по водным видам спорта, это решится в ближайшие дни.