Москва9 авгВести.Европейская федерация водных видов спорта (European Aquatics) провела большую работу, чтобы не допустить конфликтов между спортсменами на проходящем в Париже чемпионате Европы. Об этом заявил журналистам президент European Aquatics Антониу Силва.
Ему был задан вопрос о том, как European Aquatics удалось обеспечить отсутствие конфликтов. По его словам, для этого в European Aquatics был разработан специальный кодекс поведения.
Мы провели много встреч со всеми делегатами национальных сборных, особенно Украины, Белоруссии и России, и мы все согласились, что для сохранения и защиты единства спорта нам нужно дать всем справедливые условия и в конечном итоге исключить любые конфликты, которые могли бы помешать нормальному проведению соревнований. Я рад сказать, что был на всех соревнованиях и не видел каких-либо инцидентов со спортсменами, касается ли это микс-зоны, самих состязаний или церемоний награждениясказал Антониу Силва
Также глава European Aquatics сообщил: Казань в 2028 году может принять чемпионат Европы по водным видам спорта, это решится в ближайшие дни.