Москва9 авг Вести.Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала заявление главы European Aquatics Антониу Силвы о праве Казани провести чемпионат Европы по водным видам спорта 2028 года. Своим мнением она поделилась в интервью ТАСС.

Заявление о том, что Россия имеет право на проведение чемпионата Европы в этой связи выглядит удивительно. В Казани, напомню, был потрясающе проведен чемпионат мира, а также Универсиада. Это был потрясающий праздник. И я думаю, что федерация еще помнит это. Да все знают, как мы это умеем делать, мы точно великолепно его проведем, но вопрос дальше может упереться в бойкоты, в предъявление претензий. От европейцев, по крайней мере, точно уверена Журова

Ранее Силва отметил, что турнир может пройти в России, а также заявили о готовности допускать россиян с национальным флагом и гимном при условии согласия стран-организаторов. Журова назвал такую оговорку ошибкой, призвав международные федерации самостоятельно гарантировать равные права для спортсменов и прописывать это в регламентах, избегая дискриминации.

Олимпийская чемпионка подчеркнула, что у Казани есть вся необходимая инфраструктура для проведения соревнований на высочайшем уровне, что было доказано во время ЧМ-2015 и Универсиады. При этом она выразила опасения относительно возможных попыток бойкота турнира со стороны ряда европейских стран.