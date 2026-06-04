Мазепин сообщил, что в РФ мало бассейнов для крупных соревнований Мазепин: бассейны для больших соревнований в РФ можно пересчитать по пальцам

Москва4 июн Вести.Для проведения больших соревнований по водным видам спорта нужна соответствующая инфраструктура, в России бассейны, подходящие под требования, можно посчитать по пальцам, заявил ИС "Вести" заявил президент Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин.

Он обратил внимание, что для водных видов спорта требуется серьезная инфраструктура.

Причем водные бассейны должны отличаться по размерам, то, что касается водного поло, синхронного плавания или прыжков в воду. Да, это разные бассейны, это не один универсальный бассейн. Недостаток, он, как всегда, присутствует. У нас страна большая. Но за последние тоже 20 лет я вижу, что, конечно, строились бассейны. Многие регионы участвуют в этой программе. Губернаторы поддерживают, понимают, что это помимо каких-то высших достижений, это просто здоровье, плавание…Также существует проблема с инфраструктурой для профессиональных вещей, потому что любые соревнованиями подразумевают трибуны, чтобы пришли болельщики, родители, не знаю, дети поболеть, и бассейн, который дает возможность тренироваться, он не всегда или никогда не подходит под соревнования. А чем соревнования больше, тем уровень посадочных мест и требований к этому больше. И таких бассейнов у нас, что называется, можно перечислить на пальцах одной руки сказал Мазепин

Спортивный функционер также ответил на вопрос журналиста, могут ли водные виды спорта выйти на самоокупаемость. Он выразил сомнение в этом. Однако подчеркнул, что коммерческие структуры, банки заинтересованы в развитии водных видов спорта.

Поэтому мы, например, сегодня находимся в дискуссии с Альфа-Банком, который хочет получить доступ к аудитории и считает, что это большая аудитория. У нас прорабатывается этот контракт, есть вопрос, рамки его. Мы считаем, что коммерческие структуры могут быть заинтересованы, быть как спонсорами, но сам вид спорта вряд ли, мы можем говорить, что он может быть окупаемым добавил он

Ранее Мазепин сообщил, что Россия готовится к проведению международных соревнований по водным видам спорта. По его словам, чемпионат мира или чемпионат Европы могут пройти в стране в период с 2028 по 2031 годы.