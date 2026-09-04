КХЛ завершает обновление ледовых дворцов в городах своего присутствия После 14 сентября в КХЛ не останется стадионов, построенных до 2000 года

Москва4 сен Вести.У Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) после 14 сентября не останется стадионов, построенных до 2000 года. О том, насколько это важно для хоккеистов и болельщиков, рассказал в интервью ИС "Вести" президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов.

Ожидается, что 14 сентября матчем "Торпедо" - "Ак-Барс" откроется новая ледовая арена в Нижнем Новгороде. После этого в КХЛ не останется стадионов, построенных до 2000 года.

Для нас это очень важно… У нас и в предыдущей стратегии было заложено про инфраструктуру приезжающей команды - то есть условия для пребывания игроков в гостевой раздевалке мы меняли в регламенте, вводили для того, чтобы клубы много не возили экипировки, оборудования с собой на выездные матчи, а было все предоставлено командой-хозяйкой дворца. То есть это и тренажерные залы, и залы подготовки, тренажеры, массажные комнаты. А сейчас у нас за последние годы много дворцов открылись, таких как в Санкт-Петербурге, в Омске, Новосибирске, в Екатеринбурге мы недавно открывали. И мы рады, что в Нижнем Новгороде тоже будет современная арена со всеми условиями для игроков, для того, чтобы они показывали высококлассный хоккей рассказал Морозов

По его словам, в КХЛ рады в том числе и за своих болельщиков.

Мы сейчас пытаемся делать, чтобы хоккей не был только спортом, спортивным [мероприятием], а это был полный семейный досуг в городе присутствия Континентальной хоккейной лиги, где для зрителей, для болельщиков предоставляются все условия. Это и фудкорт, и развлекательная программа, и, конечно же, сама интрига матча - непредсказуемый результат, кто победит сказал Морозов

Еще две новые ледовые арены сейчас строятся в столице, напомнил президент КХЛ.

Поэтому мы довольны, у нас в планах еще две арены, строятся в Москве - "Спартака" и ЦСКА, которые планируют через два-три года тоже заехать в свои новые хоккейные дома. У нас сейчас самая старая арена — это в Ярославле, но она в шикарных условиях. Мы недавно там были, проводили и закрывали чемпионат финалом Кубка Гагарина предыдущего сезона отметил Морозов

Также президент КХЛ рассказал ИС "Вести" о новом мини-турнире с участием шести старейших клубов, который будет проведен в рамках регулярного чемпионата.