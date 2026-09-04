Москва4 сен Вести.Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов рассказал ИС "Вести" о новом турнире с участием шести старейших клубов.

Турнир посвящен предстоящему 80-летию отечественного хоккея.

Проведем новый мини-турнир в рамках регулярного чемпионата, где будут участвовать шесть команд — те, которым исполняется в этом сезоне 80 лет. Это наши первопроходцы: ЦСКА, "Спартак", "Динамо", СКА, "Торпедо" и "Автомобилист". Они разыграют между собой мини-кубок, который называется "Кубок первых".