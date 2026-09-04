В КХЛ рассказали о подготовке к возможным логистическим сложностям Клубам КХЛ предложили пользоваться поездами из-за возможных проблем с логистикой

Москва4 сен Вести.Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов рассказал ИС "Вести", что в КХЛ готовятся к возможным логистическим сложностям и просят клубы больше пользоваться наземным транспортом.

В прошлогоднем сезоне были ситуации, когда приходилось переносить или "ставить на паузу" матчи, напомнил он.

Мы вынуждены были поставить матч на паузу, доигрывать его или переносить. Мы со всем этим сталкивались. Мы плодотворно летом подготовились к этим нюансам, которые могут сложиться у нас в этом сезоне. Попросили клубы обратить внимание на перелеты, больше пользоваться наземным транспортом, таким как поездами пояснил Морозов

Пятого сентября стартует новый сезонный турнир КХЛ "Кубок Первых", который приурочен к 80-летию отечественного хоккея. В нем сыграют шесть старейших хоккейных клубов России.