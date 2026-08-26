В КХЛ планируют отказаться от правила, связанного с задержкой шайбы рукой

В КХЛ задумались об отмене принятого большинством клубов нового правила В КХЛ планируют отказаться от правила, связанного с задержкой шайбы рукой

Москва26 авг Вести.Континентальная хоккейная лига рассматривает возможность отмены правила, по которому игроки не имеют права зажимать шайбу перчаткой после того, как они ее поймали. Об этом на пресс-конференции завил глава организации Алексей Морозов.

По его словам, новое правило было принято после проведенного опроса клубов по окончании сезона. Тогда за нововведение проголосовали 14 и 22 команд.

Однако в ходе нынешней предсезонки тренеры и спортсмены все чаще стали критиковать новое правило. В некоторых матчах игроки получали малые штрафы за удерживание шайбы в руке.

Сейчас большинство клубов не поддерживают данное правило, поэтому мы рассматриваем возможность вернуться к тому правилу, которое действовало в прошлом сезоне отметил Морозов

До предстоящего сезона хоккеистам во время матчей нельзя было зажимать шайбу в перчатке, они могли играть по шайбе только открытой ладонью.

Регулярный сезон КХЛ сезона-2026/27 стартует 5 сентября.