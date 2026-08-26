Москва26 авгВести.Континентальная хоккейная лига рассматривает возможность отмены правила, по которому игроки не имеют права зажимать шайбу перчаткой после того, как они ее поймали. Об этом на пресс-конференции завил глава организации Алексей Морозов.
По его словам, новое правило было принято после проведенного опроса клубов по окончании сезона. Тогда за нововведение проголосовали 14 и 22 команд.
Однако в ходе нынешней предсезонки тренеры и спортсмены все чаще стали критиковать новое правило. В некоторых матчах игроки получали малые штрафы за удерживание шайбы в руке.
Сейчас большинство клубов не поддерживают данное правило, поэтому мы рассматриваем возможность вернуться к тому правилу, которое действовало в прошлом сезонеотметил Морозов
До предстоящего сезона хоккеистам во время матчей нельзя было зажимать шайбу в перчатке, они могли играть по шайбе только открытой ладонью.
Регулярный сезон КХЛ сезона-2026/27 стартует 5 сентября.