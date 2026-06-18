Президент федерации хоккея с мячом уходит в отставку из-за позиции по РФ Глава Международной федерации бенди уходит с поста из-за позиции по России

Москва18 июн Вести.Президент Международной федерации хоккея с мячом, или бенди, Хенрик Нильссон заявил об уходе с поста. Причиной стали разногласия по поводу возвращения российских и белорусских команд на международные соревнования, сообщает телеканал SVT.

Хотя я уважаю и считаю, что в руководстве организации должны быть разные мнения, я больше не чувствую себя способным оставаться в руководстве FIB при нынешнем направлении отметил Нильссон

Уточняется, что в мае этого года была сформирована рабочая группа, которая занялась возвращением команд из РФ и Белоруссии в структуру федерации бенди. В группу входил и сам Нильссон.

Посещают Россию без дополнительной информации. Встают, пожимают друг другу руки и говорят, что собираются снова сделать хоккей с мячом великим – во время войны. Я хочу сказать, что, очевидно, этого недостаточно. Нужно мыслить шире, учитывая ситуацию, в которой мы находимся добавил глава федерации

Нильссон возглавил федерацию бенди в 2024 году. Ранее сообщалось, что чемпионат мира по хоккею с мячом был отменен в 2027 году, так как Россия и Белоруссия не участвует, а у Финляндии, Швеции и Норвегии – финансовые трудности.