В КХЛ проголосовали за новый формат плей-офф и отмену Кубка Открытия Клубы КХЛ проголосовали за изменение формата плей-офф и отмену Кубка Открытия

Москва28 мая Вести.Клубы Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) проголосовали на общем собрании за изменение формата плей-офф, а также за отмену Кубка Открытия, сообщается на официальном сайте лиги.

Отмечается, что новый сезон начнется 5 сентября сразу несколькими матчами в один день. В предыдущих сезонах регулярный чемпионат стартовал с матча за Кубок Открытия, в котором встречались действующий чемпион и финалист прошлого розыгрыша плей-офф.

По утвержденному календарю, регулярный чемпионат продлится с 5 сентября до 20 марта 2027 года. Каждая команда сыграет по 68 матчей. В плей-офф, начиная со стадии 1/4 финала, будет новая система формирования пар - по общей таблице чемпионата с новым посевом команд в полуфинале. В последних сезонах на стадии 1/4 финала Кубка Гагарина была перекрестная система - команды с Западной конференции играли с командами из Восточной.

За внесение изменений проголосовали 16 клубов КХЛ из 22. Теперь это предложение будет вынесено на голосование правления лиги. Розыгрыш Кубка Гагарина в новом сезоне пройдет с 23 марта по 23 мая 2027 года.

Сезон-2025/26 в КХЛ завершился 21 мая. В финальной серии Кубка Гагарина ярославский "Локомотив" одолел казанский "Ак Барс" с общим счетом 4-2 и завоевал трофей второй год подряд.