"Быстрый" плей-офф: клубы КХЛ сыграли 58 матчей за два раунда Кубка Гагарина Кубок Гагарина — 2026 установил антирекорд по числу матчей в первых двух раундах

Москва17 апр Вести.Плей-офф Кубка Гагарина сезона 2025/2026 отличился необычайной скоротечностью, установив новый антирекорд Континентальной хоккейной лиги по количеству сыгранных матчей в первых двух раундах. В общей сложности команды провели всего 58 встреч, что на две игры меньше предыдущего минимума (60 матчей в сезоне 2020/2021).

Эта тенденция обусловлена быстрым завершением серий: ни одной команде во втором раунде не потребовалось более пяти матчей. В первом раунде лишь одна серия дошла до шести игр, шесть завершились в пяти матчах, и одна — всего в четырёх.

Определены и пары полуфиналистов: ярославский "Локомотив" встретится с омским "Авангардом", а магнитогорский "Металлург" сыграет против казанского "Ак Барса". Серии стартуют 24 и 25 апреля соответственно, предоставляя командам дополнительное время для восстановления и подготовки.