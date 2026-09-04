В КХЛ рассказали о шансах "Локомотива" побить исторический рекорд лиги Морозов: у "Локомотива" есть шанс побить рекорд КХЛ, завоевав Кубок Гагарина

Москва4 сен Вести.За всю историю Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) никому не удавалось выиграть три кубка Гагарина подряд, шанс побить этот рекорд есть у ярославского "Локомотива", отметил в интервью ИС "Вести" президент КХЛ Алексей Морозов.

У нас длинный, тяжелый чемпионат, мало пауз. Всего запланированы три паузы. Пусть победит сильнейший. Если это будет "Локомотив", то они станут первой командой, которая три кубка подряд выиграла. У нас есть команды с двумя кубками, но три кубка подряд — будет интересно посмотреть на то, как они сумеют справиться с новым тренером и какой хоккей они покажут рассказал Морозов

Ранее Морозов анонсировал новый сезонный турнир КХЛ "Кубок Первых", который приурочен к 80-летию отечественного хоккея. В нем сыграют шесть старейших хоккейных клубов России: "Спартак", "Динамо", СКА, "Торпедо" и "Автомобилист".

Старт "Кубка Первых" запланирован на 5 сентября, в день начала нового сезона лиги. Игры, идущие в зачет турнира, будут проходить в рамках регулярного чемпионата. 22 декабря, в день 80-летия основания российского хоккея, состоится последний тур турнира, в котором определится победитель.