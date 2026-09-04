Президент КХЛ Морозов: заявок на вступление сейчас нет, мы готовы к обсуждению

В КХЛ рассказали, есть ли заявки на вступление от новых клубов Президент КХЛ Морозов: заявок на вступление сейчас нет, мы готовы к обсуждению

Москва4 сен Вести.В Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) не поступало заявок на вступление, но лига готова к обсуждению. Об этом рассказал ее президент Алексей Морозов в интервью ИС "Вести".

Он напомнил, что для потенциальных участников действует регламент, и указал на ряд критериев, которым необходимо соответствовать.

На данный момент у нас нет заявок от новых клубов. В принципе, мы готовы со всеми обсуждать. У нас есть дорожная карта, это надо делать заранее. У нас есть регламент, в котором прописаны все условия. Клуб должен соответствовать всем нашим параметрам: в инфраструктуре, по финансовым гарантиям, по наличию школ, наличию молодежной команды в структуре клуба перечислил Морозов

Он подчеркнул, что приоритет лиги - не в расширении ради количества, а в появлении сильных, конкурентоспособных клубов, способных бороться за высокие места.

Ранее Морозов рассказал ИС "Вести", что в КХЛ готовятся к возможным логистическим сложностям и просят клубы больше пользоваться наземным транспортом.