В КХЛ сообщили о соглашении с автобусными компаниями на фоне отмены рейсов КХЛ договорилась с автобусными компаниями на случай перебоев с рейсами

Москва4 сен Вести.Континентальная хоккейная лига (КХЛ) договорилась с автобусными компаниями о содействии клубам в перемещении между городами на случай возникновения проблем с авиарейсами. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал президент лиги Алексей Морозов.

Он напомнил, что в прошлом сезоне возникли случаи переносов матчей из-за проблем клубов с перемещением по городам. В финале сезона, по словам Морозова, был хороший пример, когда "Ак Барс" и "Локомотив" использовали для переездов по городам поезда вместо самолетов.

Поэтому мы на это тоже сделали акцент, проработали с автобусными компаниями присутствие в городах Континентальной хоккейной лиги на случай, если клубам понадобятся автобусы оперативно, то эти компании будут готовы оказать содействие клубам в перемещении между городами. Поэтому в этом плане мы тоже подготовились отметил Морозов

Также президент КХЛ сообщил, что текущим летом велось обсуждение нюансов, которые могут возникнуть в этом сезоне. Особое внимание Морозов уделил просьбе в адрес клубов пользоваться наземным транспортом.