Глава КХЛ объяснил, с чем связана отмена нового правила о прижатой шайбе Морозов объяснил причину отмены нового правила о прижатой шайбе в КХЛ

Москва4 сен Вести.Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов в интервью ИС "Вести" объяснил, с чем связана отмена правила, запрещающего хоккеистам зажимать шайбу рукой.

Он напомнил: когда проводился опрос о введении данного запрета, 14 хоккейных клубов поддержали это решение. Однако в дальнейшем, по словам главы КХЛ, стало понятно, что данное правило часто нарушается из-за привычки спортсменов.

Когда началась предсезонка, начались игры, мы увидели, как игроки не справляются с этим правилом, много нарушений наоборот из-за этого произошло. Игрокам тяжело воспринять это правило, все-таки шайба летит быстро, и по реакции игроки зажимают, из-за этого много удалений. Мы также провели повторное голосование по этому правилу, и все клубы единогласно проголосовали за то, чтобы вернуть ту трактовку, которая существовала в прошлом сезоне отметил Морозов

На сегодняшний день хоккеистам можно на секунду зажать шайбу, опустить ее на лед и продолжить играть, однако запрещается обыгрывать соперника в тот момент, когда идет владение шайбой рукой, сказал Морозов.

Мы уже на предсезонном турнире на одном попробовали вернуть [старое правило] игрокам, судьям сообщили об этом. Поэтому это правило не прижилось, но это нормальное явление для нас. Мы предложили, сначала все захотели попробовать, посмотреть, что из этого получится. И предсезонные турниры для нас тот элемент, где мы можем немножко поэкспериментировать сообщил глава КХЛ

Новый сезон КХЛ стартует 5 сентября, в рамках регулярного чемпионата пройдет также новый турнир - "Кубок Первых". Он приурочен к 80-летию отечественного хоккея. В нем примут участие шесть старейших клубов России - московские "Спартак", ЦСКА, "Динамо", петербургский СКА, нижегородское "Торпедо" и екатеринбургский "Автомобилист".