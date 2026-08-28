Эксперты рассказали, почему апартаменты в Москве быстро дорожают Эксперты объяснили аномальный рост цен на апартаменты в Москве

Москва28 авг Вести.Цены на апартаменты в Москве демонстрируют аномальный рост из-за моратория на их строительство, сокращения предложения и повышения интереса покупателей, сообщило издание MK.RU со ссылкой на экспертов.

Руководитель "Школы Девелопера" Эвелина Ишметова сообщила, что ключевым фактором повышения стоимости апартаментов стали ограничения на их строительство, введенные в столице осенью 2024 года.

На фоне моратория мэрии Москвы предложение на рынке апартаментов начало сокращаться, а доля лотов на завершающей стадии - расти, что также подтолкнуло цены вверх.

Второй фактор - апартаменты не подпадали под семейную ипотеку, поэтому их ценовая динамика не тормозилась вслед за рынком квартир, на который напрямую повлияло ужесточение льготных программ. В итоге вымывается доступный сегмент, а новых бюджетных лотов взамен не появляется добавила Ишметова

PR-директор ГК "БЭЛ Девелопмент" Оксана Макеенкова в свою очередь отметила, что покупатели стали чаще интересоваться апартаментами после разрешения Конституционного суда России оформлять в них временную регистрацию.

С появившимися преимуществами временной прописки, а также возвратом НДС с покупки для юридических лиц данный формат набирает обороты по популярности. Особенно в регионах. В Москве такое предложение актуально лишь для приезжих покупателей рассказала она

Ранее MK.RU сообщило, что готовые квартиры в новых жилых комплексах массового сегмента растут в цене, несмотря на общую стагнацию цен в отрасли.