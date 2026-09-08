Москва8 сен Вести.Средняя площадь приобретенных квартир в новостройках городов-миллионников сократилась в январе-июле 2026 года до 46,7 кв. м, сообщают "Ведомости" со ссылкой на исследование сервиса BnMap.pro.

Таким образом, показатель снизился на 2,4% в годовом выражении и на 2,7% в двухгодичном выражении.

По оценкам "Циана", средний размер проданных квартир уменьшился за последние два года на 2,3% до 46,9 кв. м.

В то же время проектный метраж лотов в новостройках, выставленных на продажу с января по июль 2026 года, увеличился на 3,3% до 50,4 кв. м.

Ранее стало известно, что Москва занимает первое место по объему строящегося в России многоквартирного жилья.

Между тем эксперты рынка отмечали, что спрос на вторичном рынке жилья в Москве может вырасти во втором полугодии 2026 года на 5-10%.

Так, количество сделок на вторичном рынке столицы увеличилось в июне на 20% в годовом выражении.