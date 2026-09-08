Аналитик Батюшенков: в этом году могут подешеветь электроника и импортная одежда

В России могут упасть в цене ряд товаров Аналитик Батюшенков: в этом году могут подешеветь электроника и импортная одежда

Москва8 сен Вести.Электроника и импортная одежда до конца года могут подешеветь в России на фоне более сильного рубля и роста предложения этих товаров, рассказал РИА Новости глава компании "Платформа ОФД" Дмитрий Батюшенков.

При более сильном рубле может продолжиться удешевление электроники. Аналогично в импортной одежде, частота покупок стала ниже, присутствует давление собственных товарных марок сказал эксперт

По словам Батюшенкова, одежду и обувь россияне стали покупать на 6% в годовом выражении. А электронику - на 3%, но и снижение продаж на 5%.