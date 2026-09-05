Москва5 сенВести.В российской розничной торговле наибольший потенциал импортозамещения сохраняется в категориях одежды, обуви и электроники. Об этом ТАСС сообщил председатель Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов.
В непродовольственном сегменте общая доля импорта выше, наиболее значительный потенциал импортозамещения сохраняется в одежде, обуви и электроникеотметил Богданов
Кроме того, по словам эксперта, отечественные производители за последние годы заметно нарастили присутствие в сегментах товаров для ремонта, бытовой химии, косметики, а также продукции для домашних животных.