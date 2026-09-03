Алиханов: ожидается снижение объемов параллельного импорта в РФ до $20,5 млрд

Минпромторг ожидает снижения объемов параллельного импорта в РФ до $20,5 млрд Алиханов: ожидается снижение объемов параллельного импорта в РФ до $20,5 млрд

Москва3 сен Вести.В 2026 году ожидается снижение объемов поставок товаров по параллельному импорту на уровне 11,3%. В денежном выражении он может составить 20,5 миллиарда долларов, заявил глава Минпромторга России Антон Алиханов.

Свои прогнозы по этому поводу он высказал в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ), указал ТАСС.

В 2026 году прогнозный стоимостной объем параллельного импорта можно оценить на уровне 20,5 миллиарда долларов сказал Алиханов

Он объяснил, что снижение объемов параллельного импорта представляет собой естественную тенденцию. Снижение связанно в том числе с развитием собственных производств, а также с замещением продукции из недружественных государств аналогами из дружественных стран, пояснил Алиханов.