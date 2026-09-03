Москва3 сенВести.В 2026 году ожидается снижение объемов поставок товаров по параллельному импорту на уровне 11,3%. В денежном выражении он может составить 20,5 миллиарда долларов, заявил глава Минпромторга России Антон Алиханов.
Свои прогнозы по этому поводу он высказал в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ), указал ТАСС.
В 2026 году прогнозный стоимостной объем параллельного импорта можно оценить на уровне 20,5 миллиарда долларовсказал Алиханов
Он объяснил, что снижение объемов параллельного импорта представляет собой естественную тенденцию. Снижение связанно в том числе с развитием собственных производств, а также с замещением продукции из недружественных государств аналогами из дружественных стран, пояснил Алиханов.