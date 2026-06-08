В Минпромторге рассказали об объеме параллельного импорта в РФ за четыре месяца

Минпромторг: параллельный импорт в РФ за четыре месяца составил $6,3 млрд В Минпромторге рассказали об объеме параллельного импорта в РФ за четыре месяца

Москва8 июн Вести.Объем параллельного импорта в Россию по итогам четырех месяцев 2026 года составил $6,3 млрд. Об этом рассказал ТАСС статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

В целом за четыре месяца объем параллельного импорта составил $6,3 млрд сказал Чекушов

Он подчеркнул, что Минпромторг не стремится к какому-то определенному показателю, он скорее является отражением реальной картины по востребованности товаров.

Он также отметил, что параллельный импорт в текущем году стабилизировался на объеме порядка $1,5 млрд ежемесячно.

Этот объем существенно ниже, чем был в начале введения механизма констатировал Чекушов

По его словам, снижение объемов параллельного импорта объясняется появлением новых производств в России, а также переориентацией импорта на товары из дружественных стран.

Ранее стало известно, что с 27 мая ряд товаров перестанут входить в список продукции, ввозимой по схеме параллельного импорта. Это касается брендов Ricon, Biorepair, Amazone, Oral-B, Braun, Trimble и Spin Master. Также будут исключены определенные модели компьютерной техники, включая ноутбуки и накопители иностранного производства.

Однако, по словам президента Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) Александра Онищука, исключение брендов из параллельного импорта не значит, что это полный запрет на их ввоз. Эксперт напомнил, что есть несколько каналов поставок, например, трансграничная торговля. Также компании могут возобновить поставки через официальных дилеров.