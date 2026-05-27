Онищук: исключение брендов из параллельного импорта не запрещает их ввоз

Москва27 мая Вести.Исключение брендов из параллельного импорта не означает их полный запрет на ввоз, сообщил президент Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) Александр Онищук. Об этом пишет "Объясняем.рф" в мессенджере MAX.

С 27 мая некоторые товары перестанут входить в список товаров, ввозимых по схеме параллельного импорта. В частности, это коснется брендов Ricon, Biorepair, Amazone, Oral-B, Braun, Trimble и Spin Master. Также будут исключены определенные модели компьютерной техники, включая ноутбуки и накопители иностранного производства.

Эксперт подчеркнул, что существует несколько каналов поставок, включая трансграничную торговлю. Кроме того, компании имеют возможность возобновить поставки через официальных дилеров.

Отмечается, что российский рынок предлагает разнообразные товары, произведенные внутри страны.