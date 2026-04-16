В Минпромторге ожидают объем параллельного импорта в РФ на $1-1,5 млрд в месяц

Москва16 апр Вести.Объем параллельного импорта в Россию в январе составил один миллиард долларов. Об этом сообщил в интервью журналисту ИС "Вести" Марии Кудрявцевой министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.

По его оценке, объем параллельного импорта в этом году будет сохраняться на текущем уровне.

Многие продукты мы начинаем производить в стране, и нам уже неинтересно, чтобы был такой неконкурентный механизм параллельного импорта, но думаю, что совсем его отменять пока еще рано, да и не нужно. Там есть позиции, которые нам все еще интересны. Поэтому я думаю, что объем [параллельного] импорта ежемесячного где-то в миллиард-полтора долларов будет сохраняться и в этом году отметил Алиханов

