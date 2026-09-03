В Минпромторге РФ рассказали о планах по финансированию льготных автокредитов Финансирование льготных автокредитов хотят сохранить в 2027 году на уровне 2026

Москва3 сен Вести.Минпромторг РФ ожидает, что в 2027 году объем финансирования программ льготного автокредитования и лизинга сохранится на уровне 2026 года. Об этом заявил министр промышленности и торговли Антон Алиханов на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

По его словам, с начала 2026 года в РФ были проданы более 131 тыс. автомобилей на более выгодных условиях при помощи программ льготного кредитования. Более 15,6 тыс. из них пришлись на на электрокары и гибриды, а сумма скидок составила почти 12 млрд руб.

[Объемы бюджетных средств на льготный лизинг и льготное кредитование в автопроме] будут примерно такие же, как и в этом году добавил он

Уточняется, что в 2026 году федеральным бюджетом предусмотрено финансирование программы льготного автокредитования в размере 20 млрд рублей, льготного лизинга – около 30 млрд рублей.

Алиханов также отметил, что автомобильный рынок в России "очень осторожно восстанавливается". Министр подкрепил свои слова следующими цифрами: в январе-августе 2026 года в стране было реализовано более 940 тыс. новых автомобилей – это на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Автомобилей отечественного производства за 8 месяцев было продано 597 тыс. штук, что на 23,6% больше показателей предыдущего года.

При прочих равных, рассчитываем, что оба показателя по итогам 2026 года будут не ниже результатов прошлого года подчеркнул глава ведомства

Восточный экономический форум (ВЭФ) 2026 года проходит во Владивостоке с 1 по 4 сентября.