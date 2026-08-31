Мантуров: 2,8 млн транспортных средств планируется делать в России к 2035 году

Мантуров: РФ к 2035 году планирует выпускать 2,8 млн транспортных средств в год Мантуров: 2,8 млн транспортных средств планируется делать в России к 2035 году

Москва31 авг Вести.Обновленная стратегия развития автопрома в России до 2035 года предполагает, что в стране будут выпускать 2,8 миллиона транспортных средств в год, из них четверть составят электромобили и гибриды, заявил первый зампред правительства РФ Денис Мантуров.

В ходе оперативного совещания с вице-премьерами премьер России Михаил Мишустин заявил, что кабмин утвердил обновленную стратегию развития автопрома в РФ до 2035 года.

В целевом сценарии к 2035 году рассчитываем выйти на выпуск порядка 2,8 миллиона транспортных средств в год сказал на совещании Мантуров

Он отметил, что порядка 25% производства машин, как ожидается, придется на гибриды и электромобили.

Согласно стратегии, доля отечественных транспортных средств на рынке новых авто к 2035 году составит 80%, добавил Мантуров.

В июне вице-премьер отмечал, что российский автопром по сравнению с прошлым годом показал рост в 13%.