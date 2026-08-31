Москва31 авгВести.Около 100 млрд рублей инвестировали в России в перезапуск автомобильных заводов, оставленных иностранными компаниями после 2022 года. Об этом сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
Мантуров озвучил данную сумму в ходе оперативного совещания премьер-министра России Михаила Мишустина с вице-премьерами.
После 2022 года основной акцент государства был сделан на сохранение предприятий, коллективов, инженерных компетенций... В реадаптацию возвращенных в оборот заводов инвестировано порядка 100 миллиардов рублейсказал Мантуров
Ранее вице-премьер – руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко заявил ИС "Вести", что практически все российские заводы используют отечественное программное обеспечение при производстве автомобилей.