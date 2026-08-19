Россиянам рассказали, кто может получить скидку до 25% на новый автомобиль Эксперт Хомутинников назвал условия получения скидки до 25% на новый автомобиль

Москва19 авг Вести.Ряд россиян в 2026 году сможет сэкономить при покупке нового автомобиля благодаря программе льготного автокредитования "Семейный автомобиль". Об этом RT рассказал руководитель продаж направления "Новые авто" в "Авито Авто" Артем Хомутинников.

По его словам, базовый размер государственной субсидии в большинстве регионов составляет 10% от стоимости автомобиля.

Для жителей Дальневосточного федерального округа скидка увеличивается до 25%. Эта субсидия направляется банку и уменьшает размер первоначального взноса или основного долга по кредиту отметил Хомутинников

Он уточнил, что претендовать на льготу могут граждане России с двумя и более несовершеннолетними детьми. Для жителей ДФО достаточно одного ребенка. В программу также включаются усыновленные дети и дети, находящиеся под опекой или попечительством.

Кроме того, участник программы должен иметь водительские права и не иметь других действующих автокредитов, оформленных в текущем или предыдущем календарном году. Оформить льготный кредит можно в банках, включенных в перечень Минпромторга.

Максимальная ставка по кредиту не должна превышать ключевую ставку более чем на пять процентных пунктов. В августе 2026 года это составляет не более 19% годовых.

Программа действует до 31 декабря 2026 года. На льготное автокредитование в бюджете предусмотрено около 20 млрд рублей, однако при исчерпании средств выдачу кредитов могут досрочно приостановить.

Хомутинников подчеркнул, что получить субсидию можно не на любой автомобиль. Машина должна быть новой, выпущенной не ранее 2025 года и собранной в России. Стоимость автомобиля с двигателем внутреннего сгорания не должна превышать 2 млн рублей, также установлены требования к уровню локализации производства.

Для электромобилей и гибридов действует отдельная программа. По ней размер скидки составляет 35% стоимости машины, но не более 925 тысяч рублей. Ограничения по цене автомобиля и наличию детей для этой программы не предусмотрены.

Ранее депутат Госдумы РФ Татьяна Ларионова предложила разрешить многодетным семьям и семьям с детьми-инвалидами тратить материнский капитал на покупку машины.