Ставки по семейной ипотеке составят от 2% до 12% в зависимости от числа детей

Минфин анонсировал изменения условий семейной ипотеки Ставки по семейной ипотеке составят от 2% до 12% в зависимости от числа детей

Москва24 сен Вести.С 1 октября 2026 года в России изменятся условия программы семейной ипотеки: размер ставки будет зависеть от числа детей в семье и составит от 2% до 12%. Новые условия будут применяться к договорам, заключенным с этой даты, следует из сообщения Минфина России.

Для семей с детьми, проживающих за пределами Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, ставка составит 10% при наличии одного ребенка младше семи лет. Максимальная сумма кредита для этой категории – шесть миллионов рублей.

Для семей с двумя детьми, один из которых младше семи лет, ставка составит 8%, а максимальная сумма кредита – восемь миллионов рублей. При наличии трех, четырех и пяти детей ставка будет составлять соответственно 6%, 4% и 2% годовых, а предельная сумма кредита – 10 миллионов рублей.

В столичных регионах ставки для аналогичных категорий семей будут на два процентных пункта выше – от 12% до 4% годовых. Максимальная сумма кредита составит 12 миллионов рублей для семей с одним ребенком, 15 миллионов рублей – с двумя детьми и 18 миллионов рублей – для остальных категорий.